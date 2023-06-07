Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в Азовском море

Совет Федерации одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в Азовском море

Совет Федерации одобрил денонсацию договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты парламента.

Принятый Госдумой законопроект поддержали 147 сенаторов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Азовское море стало внутрироссийским, поэтому изменился и его юридический статус.. Планируется ли денонсировать какие-либо другие соглашения с Украиной, представитель Кремля ответить не смог.

Нижняя палата парламента денонсировала договор о сотрудничестве России и Украины в Азовском море 1 июня. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении упомянутых акваторий после вхождения в состав России республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.