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12:29, 7 июня 2023Россия

Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в Азовском море

Совет Федерации одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в Азовском море

Фото: Павел Семчук / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил денонсацию договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты парламента.

Принятый Госдумой законопроект поддержали 147 сенаторов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Азовское море стало внутрироссийским, поэтому изменился и его юридический статус.. Планируется ли денонсировать какие-либо другие соглашения с Украиной, представитель Кремля ответить не смог.

Нижняя палата парламента денонсировала договор о сотрудничестве России и Украины в Азовском море 1 июня. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении упомянутых акваторий после вхождения в состав России республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.

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