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14:15, 13 июня 2023Силовые структуры

Украинского военного осудили на 14 лет за выстрел из гранатомета по жителю ЛНР

В ЛНР украинского военного осудили на 14 лет за выстрел из гранатомета по мирному жителю

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) осудил на 14 лет гранатометчика 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Руслана Галько, выстрелившего из гранатомета по мирному жителю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Военный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, преступление было совершено 26 апреля 2022 года. Находясь недалеко от школы №9 в городе Рубежное, Галько выстрелил из гранатомета иностранного производства по прохожему. В результате тот получил осколочные ранения разных частей тела.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону мужчину, поджегшего здание краснодарского УФСБ, осудили на восемь с половиной лет.

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    Елизавета Новикова
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