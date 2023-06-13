Украинского военного осудили на 14 лет за выстрел из гранатомета по жителю ЛНР

В ЛНР украинского военного осудили на 14 лет за выстрел из гранатомета по мирному жителю

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) осудил на 14 лет гранатометчика 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Руслана Галько, выстрелившего из гранатомета по мирному жителю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Военный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, преступление было совершено 26 апреля 2022 года. Находясь недалеко от школы №9 в городе Рубежное, Галько выстрелил из гранатомета иностранного производства по прохожему. В результате тот получил осколочные ранения разных частей тела.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону мужчину, поджегшего здание краснодарского УФСБ, осудили на восемь с половиной лет.