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13:11, 13 июня 2023Бывший СССР

В США допустили тяжелые потери ВСУ при контрнаступлении

The New York Times: ВСУ, вероятно, несут тяжелые потери при контрнаступлении

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, несут тяжелые потери при контрнаступлении из-за атак на российские огневые позиции. Об этом пишет The New York Times.

«Украина не сообщила о потерях, но ее атаки на российские траншеи, укрытия, минные поля и огневые позиции, вероятно, нанесут тяжелый урон ее силам», — говорится в статье.

Отмечается, что есть некоторые подтвержденные потери в живой силе и передовом вооружении, которое было поставлено западными союзниками Киева. Кроме того, ВСУ не добились серьезных успехов в ходе контрнаступательных действий, пишет издание.

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    Кристина Есикова
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