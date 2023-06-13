В США допустили тяжелые потери ВСУ при контрнаступлении

The New York Times: ВСУ, вероятно, несут тяжелые потери при контрнаступлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, несут тяжелые потери при контрнаступлении из-за атак на российские огневые позиции. Об этом пишет The New York Times.

«Украина не сообщила о потерях, но ее атаки на российские траншеи, укрытия, минные поля и огневые позиции, вероятно, нанесут тяжелый урон ее силам», — говорится в статье.

Отмечается, что есть некоторые подтвержденные потери в живой силе и передовом вооружении, которое было поставлено западными союзниками Киева. Кроме того, ВСУ не добились серьезных успехов в ходе контрнаступательных действий, пишет издание.