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18:43, 13 июня 2023Мир

В Финляндии задержали незаконно пересекших границу с Россией

Погранохрана Финляндии сообщила о задержании двух человек, пересекших границу с Россией

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Финляндии задержали двух человек, которые незаконно пересекли границу с Россией. Об этом сообщила пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии, передает РИА Новости.

Отмечается, что утром во вторник, 13 июня, финские пограничники предотвратили незаконное пересечение границы в муниципалитете Раутъярви в Южной Карелии. Сотрудники пограничной службы задержали двух человек, прибывших из России, они попросили убежища в Финляндии. Гражданство нарушителей не уточняется.

По факту произошедшего начато расследование по подозрению в нарушении государственной границы.

Ранее сообщалось, что российскому летчику Дмитрию Мишову, бежавшему за границу, разрешили жить в Литве, где он ранее подал прошение об убежище. В ходе спецоперации летчик, как он сам заявлял, перевозил грузы на транспортном вертолете Ми-26.

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