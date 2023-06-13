Путин предрек полное истощение западных военных складов из-за помощи Украине

Президент России Путин: военные запасы Запада из-за помощи Украине скоро закончатся

Западные страны практически полностью истощили свои военные запасы, помогая Украине, заявил президент России Владимир Путин. Его слова передает Telegram-канал «RT на русском».

«Запад со складов все оружие для Украины выгреб, осталось у них только в Южной Корее и Израиле, но и это скоро закончится», — сказал российский лидер.

Ранее Путин предрек скорое исчезновение оборонно-промышленного комплекса Украины, который практически ничего не производит самостоятельно. Глава государства добавил, что, таким образом, вопрос демилитаризации Украины «стоит в очень практическом плане».