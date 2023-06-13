Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:35, 13 июня 2023Силовые структуры

ФСБ поймала россиянина на незаконной сделке с полутора килограммами золота

В Магаданской области ФСБ задержала мужчину за незаконную покупку золота на 6,5 млн рублей
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жителя поселка Усть-Омчуг Магаданской области, который решил незаконно купить полтора килограмма промышленного золота на сумму 6,5 миллиона рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ.

Подозреваемый был пойман спецслужбами во время незаконной сделки. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов»). По ней мужчину могут отправить на принудительные работы на пять лет или лишить свободы на тот же срок.

Ранее в Мотыгинском районе Красноярского края полицейские остановили автомобиль, в котором обнаружили 11 свертков с золотосодержащим концентратом. За рулем был работник российского золотодобывающего рудника. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража») и статье 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов»).

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости
    Путин заявил о продолжении масштабного контрнаступления ВСУ «прямо сейчас»
    Пытавшийся сбежать от полиции россиянин попался с 25 килограммами черной икры
    Россиянка поговорила с неизвестными и лишилась единственной квартиры
    Путин заявил о нехватке беспилотников в России
    Назван главный люксовый бренд мира
    Путин назвал число принятых на службу с начала года контрактников
    Путин ответил на вопрос о сроке пребывания россиян в зоне СВО
    Европейские банки призвали уйти из России как можно скорее
    В России объяснили денонсацию договора по Азовскому морю с Украиной
    В России назвали условия достижения целей СВО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.