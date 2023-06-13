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14:12, 13 июня 2023Россия

Владельца московского бара проверят на предмет финансирования ВСУ

Владельца московского бара Zionist потребовали проверить на предмет финансирования ВСУ

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Владельца московского бара Zionist Даниила Гольдмана потребовали проверить на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и дискредитации Российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, проверить деятельность Гольдмана попросили Генпрокуратуру и СК РФ представители движения «Зов народа». Они утверждают, что в баре Zionist поднимают антироссийские тосты, а владелец заведения поддерживает запрещенную в России террористическую организацию «Легион "Свобода России"».

Zionist и еще два бара Гольдмана продолжают работать. При этом владелец предприятий вместе с женой проживает в Израиле. В барах собираются не только противники проведения специальной военной операции, но и сторонники нетрадиционных семейных ценностей, отмечает канал.

Ранее в Сочи мужчина пришел на дискотеку в футболке с оскорблением в адрес президента России Владимира Путина. Это случилось в День России, 12 июня. Отдыхающие его избили, в то время как он пытался объяснить свой поступок тем, что хотел проверить реакцию окружающих на свое появление.

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    Алан Босиков
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