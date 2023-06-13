Владельца московского бара проверят на предмет финансирования ВСУ

Владельца московского бара Zionist потребовали проверить на предмет финансирования ВСУ

Владельца московского бара Zionist Даниила Гольдмана потребовали проверить на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и дискредитации Российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, проверить деятельность Гольдмана попросили Генпрокуратуру и СК РФ представители движения «Зов народа». Они утверждают, что в баре Zionist поднимают антироссийские тосты, а владелец заведения поддерживает запрещенную в России террористическую организацию «Легион "Свобода России"».

Zionist и еще два бара Гольдмана продолжают работать. При этом владелец предприятий вместе с женой проживает в Израиле. В барах собираются не только противники проведения специальной военной операции, но и сторонники нетрадиционных семейных ценностей, отмечает канал.

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