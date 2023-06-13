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13:24, 13 июня 2023Россия

В России мужчину в футболке с оскорблением Путина избили на дискотеке

Мужчину в футболке с оскорблением президента России Путина избили на дискотеке в Сочи

Фото: Kajetan Sumila / Unsplash

В Сочи мужчина пришел на дискотеку в футболке с украинским флагом и с нанесенным на нее оскорблением в адрес президента России Владимира Путина. Это произошло вечером в День России, мужчину избили другие отдыхающие, сообщает «Блокнот Сочи» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Ранее видео с вышедшим на танцпол мужчиной в футболке с украинским флагом опубликовал канал «Че происходит?! Сочи». На кадрах виден и сам мужчина, и потасовка, начавшаяся после того, как присутствовавшие на дискотеке мужчины обратили внимание на его одежду.

Во время избиения мужчина старался объяснить, зачем он надел футболку с провокационной надписью. По его словам, он хотел проверить реакцию других посетителей клуба.

Ранее в Крыму посетительнице караоке-клуба запретили исполнить гимн России, сославшись на то, он не соответствует формату заведения. Также женщина рассказала, что сотрудники заведения промолчали на вопрос о том, поддерживают ли они проведение специальной военной операции.

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    Алан Босиков
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