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13:01, 16 мая 2023Россия

В крымском заведении жене участника СВО запретили спеть гимн России

В Евпатории жене участника спецоперации запретили исполнять гимн России

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В Евпатории жене участника специальной военной операции (СВО) запретили исполнить гимн России. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Крым».

По словам женщины, сотрудники одного из заведений сказали, что «эта песня не соответствует контингенту заведения». До этого один из посетителей исполнил песню на армянском языке, отметила россиянка.

После этого женщина поинтересовалась, поддерживают ли работники спецоперацию. «Все дружно промолчали», — добавила она. Посетительница собирается написать заявление в полицию в связи с запретом исполнять российский гимн.

Ранее в Крыму подростка оштрафовали за фразу «Мы за Украину». Перед этим по интернету разошелся ролик, на котором молодой человек признается в симпатии к Украине. Школьника привлекли к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России.

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Алан Босиков
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