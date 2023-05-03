В Крыму школьника оштрафовали на 40 тысяч рублей за фразу «Мы за Украину»

В крымской Ялте школьника оштрафовали на 40 тысяч рублей за фразу «Мы за Украину»

В Ялте 17-летнего школьника оштрафовали на 40 тысяч рублей за фразу «Мы за Украину». Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Крым».

До этого в ряде Telegram-каналов распространился видеоролик, на котором девушка в Ялте спрашивает двоих проходящих мимо нее старшеклассников о страхе перед якобы готовящимся контрнаступлением Украины. Один из подростков ответил: «Мы за Украину».

После этого полиция организовала проверку. Суд оштрафовал 17-летнего жителя полуострова на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Одиннадцатиклассник на камеру принес извинения.

В отношении юноши также составили административный протокол.

В марте сообщалось, что в Курске 49-летнего бывшего учителя обществознания оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. В ходе судебного заседания мужчина не признал вину, заявив, что ученики его спровоцировали.