Бывшего учителя оштрафовали за дискредитацию ВС России во время урока

Бывшего учителя из Курска оштрафовали за дискредитацию ВС России на уроке обществознания

В Курске 49-летнего бывшего учителя оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель объединенной пресс-службы судов Курской области Анна Полянская.

Во время судебного заседания мужчина не признал вину, заявив, что ученики его спровоцировали.

По данным следствия, 6 апреля 2022 года на уроке обществознания в одной из школ Курского района учитель в присутствии десятиклассников стал критиковать действия Российской армии в зоне спецоперации. Высказывания мужчины записал на диктофон один из учеников.

Вскоре после этого учителя уволили из школы. Он до сих пор не смог найти новую работу.

Ранее сообщалось, что в Абакане 24-летний бывший учитель физкультуры изнасиловал 15-летнюю школьницу у себя дома.