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16:49, 14 июня 2023Экономика

Глава «Тинькофф» поддержал идею о создании альтернативы картам «Мир»

Глава «Тинькофф» Близнюк поддержал идею о создании альтернативы картам «Мир»

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Председатель правления банка «Тинькофф» Станислав Близнюк поддержал предложение создать в России альтернативу платежной системе «Мир», сообщает РБК.

О том, что такая идея обсуждается российскими банками, ранее сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф. По словам Близнюка, в обсуждении проекта, сроки реализации которого пока не называются, принимают участие «пять-десять» игроков финансового рынка.
Глава «Тинькофф» отметил, что все участники рынка понимают важность создания такой альтернативы.

Близнюк также прокомментировал высказывание Грефа о том, что для создания еще одной российской платежной системы необходима «в первую очередь установка со стороны государства». «Если есть запрос от рынка, то власти и регуляторы готовы слушать, поэтому здесь гораздо важнее не с властями договориться, а придумать продукт, который будет востребован», — сказал глава «Тинькофф».

Он уточнил, что «нет идеи сделать copy-paste, есть идея сделать что-то другое», а именно новый платежный продукт, который будет работать через Национальную систему платежных карт (НСПК). Сейчас она является оператором карт «Мир» и обрабатывает транзакции по картам ушедших из России Visa и Mastercard.

Говоря о необходимости создания альтернативы оператору карт «Мир», Герман Греф в интервью РБК подчеркнул, что конкуренция необходима для дальнейшего динамичного ускорения развития платежных инструментов. При этом Греф отметил, что создание новой платежной системы вряд ли возможно в рамках «Сбербанка».

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    Дмитрий Воронин
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