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02:02, 14 июня 2023Экономика

Греф заявил о необходимости создать конкурента оператору карт «Мир»

Глава Сбера Греф заявил о необходимости создания конкурента оператору карт «Мир»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил необходимости создания альтернативы оператору карт «Мир». Об этом он сообщил в интервью РБК.

По его словам, конкуренция необходима для дальнейшего динамичного ускорения развития платежных инструментов.

«Мы обсуждаем ее с участниками рынка: два всегда лучше, чем один», — заявил Греф, отметив, что конкретных планов пока нет.

Так, планируется изменение Национальной системы платежных карт (оператор системы «Мир») своего статуса, чтобы банки стали участниками системы, либо «появление еще одного рыночного игрока» для сравнения качества услуг и возможности повлиять на ценообразование, добавил глава Сбербанка.

Ранее в некоторых торговых точках Турции заработала оплата через Систему быстрых платежей (СБП) и российскими картами. Теперь не только турецкие отели, но и некоторые торговые точки принимают карты российских банков Visa, Mastercard, UnionPay и «Мир».

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    Марина Совина
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