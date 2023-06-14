Посол России заявил о втягивании США конфликт на Украине

Посол России Антонов заявил, что США все сильнее втягиваются в конфликт на Украине

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США все сильнее втягиваются в конфликт на Украине и подталкивают ситуацию к еще большей трагедии. Его слова приводятся в Telegram-канале посольства.

По его словам, власти Соединенных Штатов не намерены «отказываться от своей магистральной цели по нанесению России стратегического поражения на поле боя». Посол заявил, что американская сторона требует от неонацистов прорыва российских позиций.

«Американским политикам нужен успех для оправдания бездумной линии на украинском направлении, для подтверждения целесообразности трат и демонстрации "успехов" в борьбе с Российской Федерацией накануне предстоящих в 2024 году президентских выборов в США», — сказал он.

По мнению Антонова, что поставки западного вооружения Киеву не смогут переломить ситуацию в зоне боевых действий. Он заявил, что западная техника превратится в груду искореженного металла.

Ранее в Пентагоне сообщили, что в рамках очередного пакета военной помощи США передадут Украине 15 американских БМП Bradley и 10 бронетранспортеров БТР Stryker. Кроме того, Киев получит боеприпасы для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и Javelin.