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20:12, 13 июня 2023Мир

США раскрыли содержание нового пакета помощи Украине

США в рамках нового пакета помощи передадут Украине 15 БМП Bradley и 10 БТР Stryker

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В рамках очередного пакета военной помощи США передадут Украине 15 американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley и 10 бронетранспортеров (БТР) Stryker. Содержание нового пакета поддержки Киева раскрыл Пентагон в пресс-релизе.

Помимо этого Украина получит боеприпасы для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и Javelin. Также США передадут артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, ручные противотанковые гранатометы AT4 и ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW. Кроме того, пакет военной помощи включает в себя более 22 миллионов патронов и гранат, подрывные средства, системы защищенных каналов связи и запчасти.

Стоимость 40-го транша составляет 325 миллионов долларов. Он выделяется из наличия американских Вооруженных сил.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон предоставит новый пакет военной помощи Украине, в него войдут в том числе средства ПВО и РСЗО HIMARS.

9 июня Пентагон объявил о выделении Украине пакета военной помощи на сумму 2,1 миллиарда долларов. Он включает критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Киеву, в частности, предоставят дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, ракеты Hawk, артиллерийские снаряды, беспилотные летательные аппараты Puma.

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    Варвара Кошечкина
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