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21:13, 14 июня 2023Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом за 80 эпизодов мошенничества

Под Белгородом осудят члена международной преступной группы за 80 эпизодов мошенничества
СюжетПожар в Саратове

Фото: Raimond Klavins / Unsplash

В Белгородской области участник международной преступной группы предстанет перед судом за 80 эпизодов мошенничества. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина возглавлял подразделение криминальной структуры в Москве и Подмосковье. Его работу координировали организаторы группы, находящиеся в одном из государств ближнего зарубежья. Работавшие на мошенников сотрудники обзванивали россиян, представлялись юристами и силовиками и предлагали получить компенсацию за ранее купленные некачественные биологические активные добавки (БАДы). Мошенники говорили, что размер выплат намного превышает стоимость добавок, и убеждали оформить страховку или налог.

После того как потерпевшие — в основном это были пожилые люди — перечисляли деньги на реквизиты, указанные аферистами, те переставали им отвечать. Всего членам группы удалось обмануть более 50 россиян на сумму в 20 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали аферистов, заработавших 80 миллионов рублей благодаря поддельным БАДам.

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    Елизавета Новикова
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