В США захотели создать канал связи с КНР для недопущения кризисов

Госсекретарь США Блинкен намерен создать канал связи с КНР для недопущения кризисов

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время предстоящего визита в Пекин намерен обсудить создание канала связи с КНР для недопущения кризисных инцидентов. Об этом заявил в среду помощник шефа американской дипломатии по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, передает Politico.

«Мы надеемся как минимум на то, что мы достигнем этой цели, и мы также надеемся добиться прогресса по ряду конкретных вопросов», — подчеркнул помощник Блинкена, отметив, что американская сторона не ждет длинного списка результатов от поездки.

Ранее стало известно, что Пекин разместит на Кубе шпионскую базу для слежки за США. Сообщалось, что база будет специализироваться на электронной разведке и сможет перехватывать коммуникации на юго-востоке Соединенных Штатов.