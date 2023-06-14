В России представили комплекс противодействия малым БПЛА

Компания «Технологии радиоконтроля» представила комплекс противодействия малым БПЛА

Компания «Технологии радиоконтроля» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представила комплекс противодействия малым беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

В материалах разработчика отмечается, что комплекс позволит защитить от несанкционированного доступа воздушное пространство над контролируемым периметром.

«Потенциальные объекты защиты: производственные предприятия, предприятия топливно-энергетического комплекса, горнодобывающий сектор, объекты критической инфраструктуры и иные объекты», — сообщается в материалах.

Комплекс включает, в частности, обнаружитель радиосигналов, радиолокатор, пеленгатор и модуль радиоэлектронного воздействия, и способен обнаруживать малогабаритные беспилотники в режиме радиомолчания.

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