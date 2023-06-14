В России представили комплекс противодействия малым БПЛА
Компания «Технологии радиоконтроля» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представила комплекс противодействия малым беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.
В материалах разработчика отмечается, что комплекс позволит защитить от несанкционированного доступа воздушное пространство над контролируемым периметром.
«Потенциальные объекты защиты: производственные предприятия, предприятия топливно-энергетического комплекса, горнодобывающий сектор, объекты критической инфраструктуры и иные объекты», — сообщается в материалах.
Комплекс включает, в частности, обнаружитель радиосигналов, радиолокатор, пеленгатор и модуль радиоэлектронного воздействия, и способен обнаруживать малогабаритные беспилотники в режиме радиомолчания.
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