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19:13, 14 июня 2023Наука и техника

В России представили комплекс противодействия малым БПЛА

Компания «Технологии радиоконтроля» представила комплекс противодействия малым БПЛА

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Компания «Технологии радиоконтроля» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представила комплекс противодействия малым беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

В материалах разработчика отмечается, что комплекс позволит защитить от несанкционированного доступа воздушное пространство над контролируемым периметром.

«Потенциальные объекты защиты: производственные предприятия, предприятия топливно-энергетического комплекса, горнодобывающий сектор, объекты критической инфраструктуры и иные объекты», — сообщается в материалах.

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Комплекс включает, в частности, обнаружитель радиосигналов, радиолокатор, пеленгатор и модуль радиоэлектронного воздействия, и способен обнаруживать малогабаритные беспилотники в режиме радиомолчания.

В ноябре 2020 года Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что на Донбассе впервые заметили новейшую наземную станцию управления «Наводчик-2» российского производства.

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    Иван Потапов
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