Украина пригласила президента Бразилии на саммит по «формуле мира» Зеленского

Украина пригласила президента Бразилии да Силву на саммит по «формуле мира» Зеленского

Власти Украины пригласили президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву на саммит, посвященный урегулированию конфликта на Украине по «формуле мира», предложенной президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом пишет Folha de S.Paulo.

По данным издания, приглашение передал в телефонном разговоре со специальным помощником бразильского лидера по международным вопросам Селсу Аморимом глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Разговор состоялся по инициативе Киева. Ермак подчеркнул важность участия в предстоящем мероприятии Бразилии и других стран Глобального Юга.

Аморим в беседе с Globo подтвердил факт телефонного разговора с украинским коллегой. По его словам, «это был общий разговор о войне и мире и о том, какую роль, с точки зрения украинского правительства, могла бы сыграть Бразилия».

Место и время проведения саммита пока не определено. При этом окружение Лулы да Силвы не исключает, что бразильский и украинский президенты смогут встретиться на полях предстоящего 17 и 18 июля саммита ЕС — СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств) в Бельгии.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 в ноябре 2022 года озвучил десять условий «формулы мира» для своей страны. Он заявил о необходимости новых гарантий и отверг возможность возвращения к Минским соглашениям. Глава государства считает, что для достижения мира Россия должна вывести свои войска с территории Украины, обеспечить безопасность в ядерной и энергетической сферах, а также продовольственной. Кроме того, он заявил, что необходимо освободить и депортировать всех пленных, восстановить территориальную целостность Украины и следить за соблюдением устава ООН.

