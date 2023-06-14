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11:14, 14 июня 2023Мир

Египет подал заявку на вступление в БРИКС

Посол России в Каире: Египет подал заявку на вступление в БРИКС

Фото: Li Rui / Globallookpress.com

Египет подал заявку на вступление в БРИКС, сообщил посол России в Каире Георгий Борисенко. Его цитирует ТАСС.

Дипломат уточнил, что причиной для подачи заявки стал тот факт, что БРИКС сейчас занимается максимальным переводом торговли на альтернативные валюты, «будь то национальные или же создание некой совместной валюты». По его словам, египетская сторона очень заинтересована в этом процессе.

Ранее посол Южно-Африканской республики (ЮАР) в России Мзувукиле Макетука заявил, что власти направили приглашение на саммит БРИКС президенту Владимиру Путину, и он его принял. «Мы готовимся к проведению саммита в Йоханнесбурге в августе», — рассказал он.

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    Виктория Кондратьева
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