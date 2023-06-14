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13:28, 14 июня 2023Мир

Оценена значимость вступления Египта в БРИКС

Аналитик Ярослав Лисоволик: членство Египта поспособствует сближению БРИКС со всей Африкой
Каир

Каир. Фото: MarinaDa / Shutterstock / Fotodom

Вступление такой страны, как Египет, в БРИКС существенно поспособствует сближению организации со всем африканским континентом. Так значимость присоединения к блоку Каира оценил директор компании BRICS+ Analytics и член Российского совета по международным делам (РСМД) Ярослав Лисоволик в беседе с «Лентой.ру».

По словам аналитика, Египет занимает лидирующие позиции не только в Северной Африке, но и в масштабах всего континента: как с точки зрения его объемов ВВП, так и с точки зрения вовлеченности в общеафриканские инициативы и интеграционные процессы в регионе. «Египет — один из тяжеловесов и ключевых игроков во всей Африке», — отметил Лисоволик.

Специалист напомнил, что Южно-Африканская Республика провозгласила одной из задач своего председательства в БРИКС в 2023 году сближение организации с другими государствами Африки. «Не только ЮАР, но и Китай и Россия очень заинтересованы в том, чтобы БРИКС сближался со всем африканским континентом, и Египет играет здесь ключевую роль», — отметил Лисоволик. По его словам, вступление Египта также позволит ЮАР наладить сотрудничество с региональными африканскими организациями, включая Африканский союз и Африканскую континентальную зону свободной торговли, что открывает большие возможности для стран-участниц объединения.

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Ранее посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Перед этим заявки также направили Иран, Аргентина и Алжир. Сообщалось, что в членстве в организации также заинтересованы Турция, Бахрейн, Индонезия, Саудовская Аравия, ОАЭ, а также несколько государств Восточной и Западной Африки.

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    Валентина Шварцман
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