Россиянка продала чужую квартиру и попала под суд

Жительница Пермского края выдала чужую квартиру за свою, продала ее и попала под суд

Жительница города Березники в Пермском крае выдала чужую квартиру за свою, продала ее с помощью риелтора и попала под суд. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на решение Березниковского городского суда.

О том, что продавец жилья не является собственницей, пострадавшая узнала только после сделки. «Между ответчиком и истцом был заключен договор купли-продажи квартиры. Продавец гарантировал, что является законным собственником указанной квартиры. После передачи денежных средств, истцу стало известно, что ответчик не является собственником указанной квартиры», — уточнили в суде.

Когда о ситуации рассказали сопровождавшему сделку риелтору, он обязался вернуть деньги за услугу, но до сих пор этого не сделал. Против злоумышленницы, которая выдала чужую квартиру за свою, завели дело о мошенничестве. Она должна выплатить 2,7 миллиона рублей.

Ранее под суд попала жительница Якутии, которая продала нескольким десяткам человек несуществующие земельные участки. Для этого женщина представлялась сотрудником местной администрации или специалистом земельного отдела, а позже показывала документы с печатями властей.