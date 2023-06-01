Россиянка продавала несуществующие земли и попала под суд

Жительница Якутии попала под суд из-за продажи несуществующих земельных участков

Жительница Якутии попала под суд после того, как продала нескольким десяткам местных жителей несуществующие земли. Россиянка незаконным способом получила более 32 миллионов рублей, об этом сообщается на сайте Верховного суда республики.

Согласно материалам дела, в 2013 году жительница Якутска придумала мошенническую схему, чтобы улучшить свое финансовое положение, — она продавала несуществующие земельные участки и недвижимость в городе. Для этого женщина представлялась сотрудником местной администрации или специалистом земельного отдела, а позже показывала документы с печатями властей.

В 2019 году пострадавшие от действий мошенницы увидели информацию о ее задержании и узнали в ней женщину, у которой якобы купили недвижимость. В общей сложности она обманула 69 жителей Якутии и получила от них более 32 миллионов рублей. Суд назначил мошеннице 7 лет и 8 месяцев тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Москве задержали шестерых лжериелторов, которые публиковали в интернете объявления о сдаче в аренду несуществующего жилья. В итоге на подозреваемых завели уголовные дела по статье «Мошенничество». По решению суда все они находятся под подпиской о невыезде.