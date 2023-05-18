МВД: в Москве задержали предлагавших несуществующее жилье лжериелторов

В Москве задержали шестерых лжериелторов, которые публиковали в интернете объявления о сдаче в аренду несуществующего жилья. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по городу.

По данным ведомства, группа лиц, состоящая из троих мужчин и трех женщин в возрасте от 20 до 28 лет, создала агентство недвижимости и размещала объявления с предложениями о сдаче объектов недвижимости, которых не существовало в реальности. Лжериелторы приглашали клиентов в офис, а после того, как договор был подписан, а аванс уплачен, пропадали вместе с деньгами и переставали отвечать на звонки. Общая сумма ущерба от деятельности лжериелторов составила более двух миллионов рублей.

На подозреваемых завели уголовные дела по части 4 статьи 159 («Мошенничество»)Уголовного кодекса РФ. По решению суда все они в данный момент находятся под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что в Ярославской области мошенник обманул дольщиков более чем на 180 миллионов рублей.