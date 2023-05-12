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20:51, 12 мая 2023Среда обитания

В российском регионе мошенник обманул дольщиков на десятки миллионов рублей

В Ярославской области мошенник обманул дольщиков более чем на десятки миллионов рублей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Ярославской области мошенник обманул дольщиков на сотни миллионов рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, 51-летний мужчина, являвшийся генеральным директором ООО «Руф Стайл Констракшен», за период с декабря 2014 по май 2017 года заключил с гражданами договоры долевого участия в строительстве трехэтажных многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Новый Ярославль» в Ярославском районе. Кроме того, россиянин взял несколько кредитов на возведение построек.

В январе 2017-го строительство было прекращено, при этом застройщик не вернул деньги банку, не выполнил обязательства перед дольщиками и вместо этого распорядился заработанными деньгами по своему усмотрению. Причиненный банку ущерб оценили более чем в 216 миллионов рублей, а обманутым гражданам — более чем в 180 миллионов рублей.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). В прокуратуре сообщили, что права участников долевого строительства восстановлены.

В апреле стало известно о том, что в Нижнем Новгороде застройщик при строительстве жилого дома обманул дольщиков более чем на 808 миллионов рублей. За период с 2018 по 2020 год общество с ограниченной ответственностью заключило с гражданами ряд договоров долевого участия для строительства дома на улице Горького, однако застройщик не выполнил своих обязательств.

Полина Кислицына
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