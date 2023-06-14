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09:10, 14 июня 2023Среда обитания

Победительница «Фабрики звезд» рассказала о покупке квартиры для сына

Певица Ирина Дубцова рассказала, что купила для сына Артема квартиру и делает там ремонт

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Победительница четвертого сезона реалити-шоу Первого канала «Фабрика звезд» певица Ирина Дубцова рассказала, что купила для сына квартиру и в данный момент занимается там ремонтом. Она поделилась подробностями в интервью для Teleprogramma.pro.

Во время разговора певица рассказала, что ее сын Артем, который родился в браке с музыкантом Романом Черницыным, заканчивает школу и пока не обсуждал с ней возможный переезд. На данный момент они живут вместе.

«Мальчики дольше живут в родительском доме — и это нормально. Девчонки взрослеют в бытовом плане раньше. Конечно, Артем еще пару-тройку лет будет жить со мной, чему я бесконечно рада. Хотя я ему сделала подарок — в этом году купила квартиру и сейчас с огромным удовольствием делаю там ремонт», — отметила Дубцова.

В 2021 году эстрадная певица Наташа Королева отказалась покупать сыну Архипу квартиру в случае его женитьбы. Она отметила, что ее сыну необходимо найти дело, которым он планирует заниматься в жизни, и самостоятельно заработать на недвижимость.

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    Нина Ташевская
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