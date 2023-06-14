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13:10, 14 июня 2023Мир

В России оценили шансы Египта на членство в БРИКС

Директор BRICS+ Analytics Лисоволик: Египет вряд ли вступит в БРИКС в 2023 году

Фото: Pavel Golovkin / Reuters

Египет и другие страны, подавшие заявки на вступление в БРИКС, вряд ли смогут завершить все процедуры по членству в организации в течение 2023 года. Так шансы на скорое расширение блока оценил Ярослав Лисоволик, директор компании BRICS+ Analytics и член Российского совета по международным делам (РСМД) в беседе с «Лентой.ру».

Специалист напомнил, что во вступлении в организацию заинтересовано уже почти 20 государств мира, и их число лишь продолжает расти. Однако Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка пока не сформулировали критерии по приему новых стран в БРИКС. «Есть вероятность, что эти критерии будут разработаны к саммиту в августе, но даже тогда вряд ли можно говорить о запуске этого процесса [расширения БРИКС] и его завершении в течение этого года», — рассказал Лисоволик, предположив, что речь скорее может идти о следующем годе.

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По его словам, на начальном этапе, скорее всего, будет сформирован «круг друзей БРИКС» из числа стран, желающих присоединиться к организации. Они будут принимать участие в саммитах и других мероприятиях БРИКС, но при этом не будут входить в ее «ядро». Лисоволик также напомнил, что в феврале 2023 года Египет стал членом Нового банка развития, созданного странами БРИКС. «Возможно, группа стран, которые выразили заинтересованность в сотрудничестве со странами БРИКС, будут во многом его основывать именно на взаимодействии через Новый банк развития и реализацию проектов зеленой экономики, энергетики и других инициатив, которые финансируются на основе этого института», — предположил аналитик.

Ранее посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Перед этим заявки также направили Иран, Аргентина и Алжир. Сообщалось, что в членстве в организации также заинтересованы Турция, Бахрейн, Индонезия, Саудовская Аравия, ОАЭ, а также несколько государств Восточной и Западной Африки.

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    Валентина Шварцман
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