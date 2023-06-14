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23:41, 14 июня 2023Бывший СССР

На Украине заявили о необходимости импорта электроэнергии

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий заявил о необходимости импорта электроэнергии из Европы

Фото: Valentyn Ogirenko / Globallookpress.com

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил, что с июля Украина может столкнуться с отключениями электричества. По его словам, для того, чтобы не допустить этого, Киев намерен экспортировать электроэнергию из европейских стран, сообщает украинское издание «Телеграф».

«Базовый наш прогноз на июль и вообще до начала зимнего периода говорит о том, что нам нужно будет для сбалансирования энергосистемы использовать импорт», — заявил он.

Кудрицкий добавил, что помимо этого необходимо активировать дополнительные мощности на тепловых электростанциях и теплоэлектроцентралях, используя газ. Он назвал это «недешевым удовольствием», отметив, что лучше сделать так, чем допустить отключение потребителей.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что в стране из-за сбоя в энергосистеме остались без электричества почти два миллиона человек.

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    Марина Совина
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