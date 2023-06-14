Элтон Джон заработал рекордные 887 миллионов долларов за прощальный тур

Певец Элтон Джон заработал рекордные $887 млн за еще не завершенный прощальный тур

Британский певец Элтон Джон заработал рекордные 887 миллионов долларов за свой еще не завершенный прощальный тур Farewell Yellow Brick Road Tour. Об этом сообщает Billboard Boxscore.

По мнению специалистов, после последнего выступления в рамках тура, которое состоится 8 июля этого года, выручка исполнителя превысит миллиард долларов. Сообщается, что в период до 30 мая было продано 5,7 миллиона билетов на 309 концертов артиста.

Прощальный тур Джона Farewell Yellow Brick Road Tour стал самым кассовым в истории еще в январе этого года. Сообщалось, что на тот момент в рамках гастролей прошло 278 концертов, на которых было собрано 817,9 миллиона долларов.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что предыдущий рекорд по кассовым сборам принадлежал другому британскому музыканту Эду Ширану. Его гастрольный тур под названием The Divide Tour, который проходил с марта 2017 года по август 2019-го, принес артисту 776,4 миллиона долларов.