Прощальный тур Элтона Джона стал самым кассовым в истории

Прощальный тур британского музыканта Элтона Джона стал самым кассовым в истории

Прощальный тур британского музыканта Элтона Джона Farewell Yellow Brick Road Tour стал самым кассовым в истории. Об этом сообщает Billboard.

В рамках гастролей прошло 278 концертов, на которых было собрано 817,9 миллиона долларов. Следом идет тур Эда Ширана The Divide Tour, сборы от которого составили 776,4 миллиона долларов. На третьем месте — гастроли The 360 ​​Tour группы U2 с показателем 736,4 миллиона долларов.

24 января 2018 Элтон Джон объявил, что вскоре отправится в прощальный тур. Свое желание прекратить концертную деятельность он объяснил тем, что у него сменились приоритеты. Теперь для музыканта на первом месте его дети и близкие.

В январе 2022 года ему пришлось перенести несколько концертов в США из-за заражения коронавирусом. «Перенос шоу всегда доставляет большое разочарование, я прошу прощения перед теми, кому был причинен дискомфорт, но я хочу сберечь себя и свою команду», — написал Джон в соцсетях. Он добавил, что легко перенес заболевание.