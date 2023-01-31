Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:39, 31 января 2023Культура

Прощальный тур Элтона Джона стал самым кассовым в истории

Прощальный тур британского музыканта Элтона Джона стал самым кассовым в истории

Фото: Susan Walsh / AP

Прощальный тур британского музыканта Элтона Джона Farewell Yellow Brick Road Tour стал самым кассовым в истории. Об этом сообщает Billboard.

В рамках гастролей прошло 278 концертов, на которых было собрано 817,9 миллиона долларов. Следом идет тур Эда Ширана The Divide Tour, сборы от которого составили 776,4 миллиона долларов. На третьем месте — гастроли The 360 ​​Tour группы U2 с показателем 736,4 миллиона долларов.

24 января 2018 Элтон Джон объявил, что вскоре отправится в прощальный тур. Свое желание прекратить концертную деятельность он объяснил тем, что у него сменились приоритеты. Теперь для музыканта на первом месте его дети и близкие.

В январе 2022 года ему пришлось перенести несколько концертов в США из-за заражения коронавирусом. «Перенос шоу всегда доставляет большое разочарование, я прошу прощения перед теми, кому был причинен дискомфорт, но я хочу сберечь себя и свою команду», — написал Джон в соцсетях. Он добавил, что легко перенес заболевание.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
В России ответили на угрозу ЕС уничтожить отечественную авиацию
Глава граничащего с Украиной российского региона сообщил о работе ПВО
Российский полицейский перепутал дверь и упал в скоростной проем для пожарных
Турция вынудила Грецию отказаться от поставок танков на Украину
Киев заявил о «мобилизации» до миллиарда долларов от американской корпорации
Озвучены последствия множественных сотрясений мозга
На Украине задумались о включении польского языка в список экзаменов в школе
Стало известно о взрывах в Харьковской области
Дроздов раскрыл подробности госпитализации
Очевидцы сообщили о взрывах в небе над приграничным российским регионом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.