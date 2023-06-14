Победительница «Битвы экстрасенсов» рассказала о дурных приметах при переезде

Экстрасенс Виктория Райдос назвала дурной приметой оставление беспорядка в старом доме

Победительница 16-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Виктория Райдос назвала дурной приметой оставлять беспорядок в старом доме при переезде в новый. Информацией об этом и других поверьях она поделилась в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Райдос, которая на днях вместе с семьей переехала в новый дом, решила рассказать о том, какие ритуалы соблюдали предки при смене жилища, чтобы жизнь на новом месте была удачной и благополучной. Экстрасенс посоветовала подходить к этому событию основательно и добавила, что она сама на протяжении нескольких дней придерживалась всех правил, о которых сообщает подписчикам.

В первую очередь Райдос отметила, что в старом доме крайне нежелательно оставлять «бардак» — напротив, после вывоза мебели в нем следует тщательно убраться, а все ненужные вещи, не перевозя в новое место, собрать и выкинуть. «Забирать с собой мусор, чтобы выкинуть его уже рядом с новым местом жилища, категорически не рекомендуется — это прям дурная примета. Поэтому все оставлять нужно там, где это было. И не стоит тащить с собой то, что вы пометили как ненужное, и засорять новое пространство», — подчеркнула она.

Экстрасенс добавила, что при прощании со старым местом жительства необходимо поблагодарить его за то, что оно было для вас домом. Сделать это, по ее словам, стоит вне зависимости от того, переходит ли жилье новому владельцу или остается вашим.

Для привлечения удачи и во избежание проблем на новом месте Райдос посоветовала при переезде в новый дом первый делом приняться за приготовление еды и семейную трапезу. Она добавила, что по такому случаю предки пекли хлеб — символ нового начала, плодородия и благополучия, однако для соблюдения ритуала подойдет любая пища. Кроме того, экстрасенс порекомендовала первую уборку в новом жилище проводить по направлению справа налево.

«В древности считалось, что правая сторона тела является более сильной и удачливой. Поэтому, чтобы привлечь удачу в новый дом, его необходимо было убирать и мести справа налево», — пояснила Райдос.

В 2022 году стало известно о том, что на народные приметы при ремонте ориентируются 16 процентов жителей России. По результатам опроса «СберУслуги» и Rambler&Co, 20 процентов граждан запускают в только что отремонтированный дом кота, 10 процентов начинают работы в определенные дни, а 8 процентов кладут хлеб и соль «для домового» после завершения ремонта.