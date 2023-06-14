В Кремле рассказали о получении Путиным информации от командиров сразу после боя

Песков: Путин получает информацию от командиров в зоне СВО сразу после их выхода из боя

Президент России Владимир Путин получает информацию от командиров подразделений сразу после завершения ими боя, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Общение с непосредственными руководителями подразделений, участвующих в боевых действиях, является одним из каналов коммуникации, по которым президент получает сведения о происходящем в зоне специальной военной операции (СВО), отметил представитель Кремля.

Наряду с этим Путин получает данные из ежедневных докладов Минобороны и сообщений СМИ, а также в ходе общения с ранеными бойцами, добавил пресс-секретарь.

Также во время общения с журналистами Песков заявил, что изменение статуса СВО не планируется. Он отметил, что одним из аспектов спецоперации является правозащита, а «обеспечение права на жизнь людей Донбасса» — одной из ее главных целей.