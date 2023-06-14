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15:14, 14 июня 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос об изменении статуса спецоперации

Песков заявил, что изменять статус СВО не планируется

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается, изменение ее статуса не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, пишет ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что это в том числе и правозащитная спецоперация, так как одной из главнейших ее задач является защита «права на жизнь людей Донбасса».

Песков также сообщил журналистам, что Владимир Путин получает информацию от командиров подразделений в зоне СВО сразу после завершения ими боя. Кроме того, к нему ежедневно поступают доклады Минобороны и сообщения СМИ.

Накануне президент в беседе с военкорами заявил, что на дальнейший ход СВО у России есть «планы разного характера», которые зависят от потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, развитие событий будет зависеть от конфигурации, которая сложится после отражения контрнаступления противника. Раскрывать планы публично глава государства не стал.

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