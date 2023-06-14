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17:24, 14 июня 2023Моя страна

В Саранске пройдет выставка сакральных образов финно-угров

В Саранске пройдет выставка «Рыба, Птица, Конь» о сакральных образах финно-угров

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени Воронина в Саранске 16 июня откроется выставка «Рыба, Птица, Конь», посвященная сакральным образам древних финно-угров. Об этом сообщает «Инфо-RM».

На выставке будут представлены предметы археологической и этнографических коллекций музея и Института национальной культуры Мордовского государственного университета имени Огарева, а также живописные произведения члена Союза художников России Юрия Дырина.

Проект станет частью культурно-просветительской программы, приуроченной к проведению II Всероссийского форума финно-угорских народов, который состоится в Саранске 15-19 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что в станице Старочеркасской в Ростовской области пройдет областной фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого!». Фестиваль будет проходить в парке «Ефремовский» 17 июня и 15 июля. Первая дата приурочена ко Дню народных художественных промыслов, вторая — ко Всероссийскому единому дню фольклора. Участниками станут более 100 творческих коллективов не только из Ростовской области, но и Краснодарского, Ставропольского краев и Воронежской области.

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    Сергей Истомин
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