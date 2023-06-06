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18:01, 6 июня 2023Моя страна

В Ростовской области пройдет фестиваль казачьего фольклора

В станице Старочеркасской в Ростовской области пройдет фестиваль казачьего фольклора

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В станице Старочеркасской в Ростовской области пройдет областной фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого!», в котором примут участие представители других регионов. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Фестиваль будет проходить в парке «Ефремовский» 17 июня и 15 июля. Первая дата приурочена ко Дню народных художественных промыслов, вторая — ко Всероссийскому единому дню фольклора. Участниками станут более 100 творческих коллективов не только из Ростовской области, но и Краснодарского, Ставропольского краев и Воронежской области.

«Фестиваль проходит с 1985 года. Это одно из наиболее популярных песенных мероприятий Донского края, основными задачами которого являются сохранение культуры донских казаков, приобщение широкого круга населения и молодежи к традиционным культурным ценностям, поддержка самобытных творческих коллективов», — сказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

В программе фестиваля указаны танцевальные мероприятия, в которых смогут принять участие все посетители, гала-концерт творческих коллективов, а также выставка сувенирной продукции и изделий декоративно-прикладного творчества. В рамках праздника также пройдут мастер-классы от народных умельцев.

Ранее сообщалось, что в Салаватском районе Башкирии 10 июня состоится республиканский фольклорный праздник «Салауат йыйыны». Мероприятие приурочено к 269-летию со дня рождения национального героя башкирского народа Салавата Юлаева. В рамках мероприятия будут проведены творческие конкурсы художественной самодеятельности и соревнования по традиционным народным и национальным видам спорта.

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    Сергей Истомин
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