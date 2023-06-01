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17:50, 1 июня 2023Моя страна

В Башкирии пройдет фольклорный праздник «Салауат йыйыны»

В Башкирии 10 июня пройдет фольклорный праздник «Салауат йыйыны»

Фото: Егор Алеев / ТАСС

10 июня в Салаватском районе Башкирии состоится республиканский фольклорный праздник «Салауат йыйыны». Мероприятие приурочено к 269-летию со дня рождения национального героя башкирского народа Салавата Юлаева, сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Творческие коллективы со всей республики подготовили для зрителей яркие песни и танцы. Кроме того, в рамках мероприятия будут проведены творческие конкурсы художественной самодеятельности и соревнования по традиционным народным и национальным видам спорта. Так, в республиканском конкурсе «Беҙ — Салауат тоҡомо» («Мы — потомки Салавата») юноши смогут принять участие в состязании «Салауат батыры», а девушки посоревнуются в конкурсе «Йөҙөк ҡашы — Зөләйха».

Для мастеров, художников и творческих коллективов организуют республиканский конкурс «Оран» на лучшие сувенирные изделия, связанные с именем Салавата Юлаева. Помимо этого, сольные исполнители и дуэты в возрасте от 18 до 45 лет смогут принять участие в открытом конкурсе вокального искусства среди специалистов учреждений культуры республики «Ялҡын». А среди команд районов и городов республики пройдет открытый турнир по башкирскому многоборью «Салауат бәйгеһе».

Ранее сообщалось, что летом 2023 года в Нижнем Новгороде пройдет второй сезон ресторанного фестиваля «Гастрономическая Рождественская». Фестиваль начнется уже 3 июня.

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    Алиса Удовик
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