Определены последствия для рыбы из-за столкновения танкеров на реке Лена

Эколог Рыбальченко: из-за столкновения двух танкеров на реке Лена пострадает рыба

В результате столкновения двух танкеров на реке Лена в Иркутской области и попадания бензина в воду пострадает рыба. Такие последствия инцидента определил эколог Илья Рыбальченко, его слова передает телеканал «360».

В результате столкновения танкеров в реку попал бензин, в который добавляют химические составы — присадки. Такие вещества покрывают поверхность реки, а затем они начинают растворяться.

По словам эксперта, произошедшее вызовет проблемы, связанные с существованием зоопланктона, фитопланктона, а также донных растений и рыб. «После этого в пищевой цепочке пострадает обычная рыба, но не в больших количествах», — спрогнозировал Рыбальченко.

О столкновении судов стало известно вечером 12 июня. Позже в сети появились видео, снятые очевидцами происшествия. На кадрах с борта одного из танкеров показан момент столкновения и видна поврежденная емкость, из которой вытекает топливо. Вскоре в Киренском районе Иркутской области был введен режим чрезвычайной ситуации.