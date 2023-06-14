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12:12, 14 июня 2023Мир

Германия представила первую в истории стратегию нацбезопасности

Германия представила первую в истории страны стратегию нацбезопасности из-за СВО России

Фото: Christian Mang / Reuters

Правительство Германии представило первую в истории страны стратегию национальной безопасности. В ней прописаны основные принципы и меры противодействия потенциальным внешним угрозам для ФРГ и других стран-членов НАТО на годы вперед. Об этом сообщает ТАСС.

В документе немецкого кабмина отмечается, что основным фактором для разработки стратегии стали изменения на международной арене, вызванные проведение специальной военной операции (СВО) России на Украине. В стратегии более 40 страниц.

Согласно документу, власти ФРГ выступили за повышение расходов на военную сферу до двух процентов ВВП за несколько лет. Также подчеркивается приверженность НАТО и Европейскому союзу и стремление укрепить безопасность в киберпространстве и космосе.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к продолжению разработки концепции и документа по гарантиям безопасности для Украины. На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и польским лидером Анджеем Дудой он отметил, что это станет возможным лишь после консенсуса всех заинтересованных государств.

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    Виктория Кондратьева
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