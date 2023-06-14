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21:50, 14 июня 2023Мир

В Германии раскритиковали Шольца за слова о Каховской ГЭС

Депутат бундестага Шмидт обвинил канцлера ФРГ Шольца во лжи о Каховской ГЭС
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Globallookpress.com

Заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца и других политиков о вине России в подрыве Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) являются либо дилетантизмом, либо умышленным дезинформированием населения, заявил депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в течение восьми месяцев правительство «водит за нос парламент и общественность», не желая добиваться расследования инцидентов на «Северных потоках». Политик уточнил, что правительство тянет время и, возможно, лжет.

«А с катастрофой на ГЭС все иначе — в этом случае канцлер Шольц сразу знал наверняка, что это якобы преступление русских солдат», — раскритиковал он.

Шольц выступил с заявлением, в котором назвал разрушение плотины Каховской ГЭС «новым измерением» в российско-украинском конфликте. Канцлер Германии обвинил в разрушении плотины Россию.

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    Марина Совина
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