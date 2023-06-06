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13:35, 6 июня 2023Мир

Шольц назвал разрушение Каховской ГЭС новым измерением в конфликте

Шольц назвал разрушение Каховской ГЭС новым измерением в российско-украинском конфликте

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) новым измерением в российско-украинском конфликте. Об этом сообщает Bild.

Политик обвинил в разрушении плотины Россию и заявил, что это «соответствует тому, как [президент России Владимир] Путин ведет эту войну».

Ранее Шольц заявил, что ФРГ обеспокоена ситуацией на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в связи с прорывом плотины на Каховской гидроэлектростанции. «Все, что мы можем сказать о ЗАЭС, это то, что мы постоянно следим [за обстановкой на станции]», — высказался глава германского правительства.

Власти Новой Каховки подтвердили, что удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, украинские войска нанесли удары по объекту в ночь с 5 на 6 июня. «В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению», — добавил политик.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что последствия ударов по Каховской ГЭС подвергают опасности тысячи людей и наносят вред окружающей среде. Он назвал происшествие возмутительным инцидентом, который еще раз демонстрирует жестокость украинского конфликта.

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    Виктория Кондратьева
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