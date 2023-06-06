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12:10, 6 июня 2023Мир

Столтенберг выразил обеспокоенность последствиями ударов по Каховской ГЭС

Генсек НАТО Столтенберг выразил обеспокоенность последствиями ударов по Каховской ГЭС

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Последствия ударов по Каховской ГЭС подвергают опасности тысячи людей и наносят вред окружающей среде. Обеспокоенность выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

«Разрушение Каховской ГЭС сегодня подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Это возмутительный инцидент, который еще раз демонстрирует жестокость украинского конфликта», — заявил генсек.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель назвал шоком беспрецедентную атаку на Каховскую ГЭС. Он пообещал поднять этот вопрос на заседании Евросовета в июне и предложить дополнительную помощь затопленным районам.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что обстрел объекта производился в ночь с 5 на 6 июня, около 02:00. Он назвал произошедшее серьезнейшим терактом, детали которого будут изучены подробно.

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    Семен Александров
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