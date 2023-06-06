ЕС отреагировал на атаку на Каховскую ГЭС

Глава Евросовета Мишель заявил, что шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС

В ЕС шокированы прорывом Каховской ГЭС и поднимут вопрос ударов по ней на заседании в июне. На атаку отреагировал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

«Шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС. Мы поднимем этот вопрос на заседании Евросовета в июне и предложим дополнительную помощь затопленным районам. Мои мысли со всеми семьями на Украине, пострадавшими от этой катастрофы», — заявил он.

Мишель отметил, что уничтожение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление, и добавил, что за удар по ГЭС ЕС «будет привлекать к ответственности Россию».

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что обстрел объекта производился в ночь с 5 на 6 июня, около 02:00. Он назвал произошедшее серьезнейшим терактом, детали которого будут изучены подробно.