Стало известно о пострадавших при пожаре на российской теплоэлектростанции

SHOT: три человека пострадали при пожаре на Новочеркасской ГРЭС

Три человека пострадали при пожаре на Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Все пострадавшие в результате ЧП люди находятся в медпункте, их осматривают врачи. Площадь пожара достигла 300 квадратных метров.

Ранее было опубликовано видео пожара на Новочеркасской ГРЭС. На кадрах видно строение, из окон которого вырывается густой черный дым, который виден с большого расстояния.

О пожаре на Новочеркасской ГРЭС стало известно в среду, 14 июня. Изначально сообщалось, что огнем охвачено 200 квадратных метров. По данным МЧС России, в ликвидации пожара задействованы 46 человек и 15 единиц техники.

