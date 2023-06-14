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14:54, 14 июня 2023Россия

Стало известно о пострадавших при пожаре на российской теплоэлектростанции

SHOT: три человека пострадали при пожаре на Новочеркасской ГРЭС
СюжетПожар в Ростовской области

Кадр: Telegram-канал Shot

Три человека пострадали при пожаре на Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Все пострадавшие в результате ЧП люди находятся в медпункте, их осматривают врачи. Площадь пожара достигла 300 квадратных метров.

Ранее было опубликовано видео пожара на Новочеркасской ГРЭС. На кадрах видно строение, из окон которого вырывается густой черный дым, который виден с большого расстояния.

О пожаре на Новочеркасской ГРЭС стало известно в среду, 14 июня. Изначально сообщалось, что огнем охвачено 200 квадратных метров. По данным МЧС России, в ликвидации пожара задействованы 46 человек и 15 единиц техники.

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    Алан Босиков
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