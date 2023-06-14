Пожар на российской теплоэлектростанции попал на видео

Очевидцы сняли на видео пожар на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области

Пожар на Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) в Ростовской области попал на видео. Кадры с места публикует Telegram-канал Shot.

О ЧП на Багаевском шоссе 10 стало известно ранее 14 июня. Очевидцы сообщают, что перед возгоранием на теплоэлектростанции слышали громкие звуки, похожие на хлопок или взрыв.

По предварительным данным, пожар начался в шестом энергоблоке. Огонь уже охватил крышу. Всех сотрудников эвакуируют.

МЧС уточняет, что площадь пожара составляет 200 квадратных метров. К тушению привлечены 46 человек, 15 единиц техники.

Ранее в другом российском регионе — Краснодарском крае — из-за технологического сбоя на факельном стояке на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар.