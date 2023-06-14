Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:53, 14 июня 2023Россия

Пожар на российской теплоэлектростанции попал на видео

Очевидцы сняли на видео пожар на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области
СюжетПожар в Ростовской области

Пожар на Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) в Ростовской области попал на видео. Кадры с места публикует Telegram-канал Shot.

О ЧП на Багаевском шоссе 10 стало известно ранее 14 июня. Очевидцы сообщают, что перед возгоранием на теплоэлектростанции слышали громкие звуки, похожие на хлопок или взрыв.

По предварительным данным, пожар начался в шестом энергоблоке. Огонь уже охватил крышу. Всех сотрудников эвакуируют.

МЧС уточняет, что площадь пожара составляет 200 квадратных метров. К тушению привлечены 46 человек, 15 единиц техники.

Ранее в другом российском регионе — Краснодарском крае — из-за технологического сбоя на факельном стояке на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости
    Вхожий в Кремль военкор описал мнение Путина о конфликте Пригожина с Минобороны
    Для гостей ПМЭФ станцевали делегаты из ОАЭ с загадочными тростями
    Новак не приедет на ПМЭФ
    В России запустят спутник размером чуть больше спичечного коробка
    Китайский фармацевтический гигант избавился от активов в России
    Лукашенко рассказал о договоренностях России и Украины по Крыму
    Стало известно о пострадавших при пожаре на российской теплоэлектростанции
    Мужчина отправился на рыбалку и «выловил» угнанный 33 года назад внедорожник
    Драка в вагоне московского метро попала на видео
    Пожар на российской теплоэлектростанции попал на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.