В российском регионе загорелась теплоэлектростанция

В Ростовской области загорелась Новочеркасская ГРЭС

В Ростовской области загорелась Новочеркасская государственная районная электростанция (ГРЭС). Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, пишет ТАСС.

По данным ведомства, информация о возгорании на теплоэлектростанции поступила в 13:41. «По предварительной информации, горит кровля на шестом энергоблоке. По оперативным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров», — говорится в сообщении.

К тушению привлекли 46 человек и 15 единиц техники.

Накануне два пожара за день вспыхнули на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодаре. Утром 13 июня загорелась колонна для переработки дизельного топлива на предприятии. По данным оперштаба, это произошло из-за технологического сбоя на факельном стояке. Второй пожар возник по той же причине практически сразу после тушения первого.