Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:46, 14 июня 2023Россия

В российском регионе загорелась теплоэлектростанция

В Ростовской области загорелась Новочеркасская ГРЭС

Кадр: Telegram-канал Don Mash

В Ростовской области загорелась Новочеркасская государственная районная электростанция (ГРЭС). Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, пишет ТАСС.

По данным ведомства, информация о возгорании на теплоэлектростанции поступила в 13:41. «По предварительной информации, горит кровля на шестом энергоблоке. По оперативным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров», — говорится в сообщении.

К тушению привлекли 46 человек и 15 единиц техники.

Накануне два пожара за день вспыхнули на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодаре. Утром 13 июня загорелась колонна для переработки дизельного топлива на предприятии. По данным оперштаба, это произошло из-за технологического сбоя на факельном стояке. Второй пожар возник по той же причине практически сразу после тушения первого.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости
    Вхожий в Кремль военкор описал мнение Путина о конфликте Пригожина с Минобороны
    В России увидели угрозу для Белоруссии со стороны Запада
    Для гостей ПМЭФ станцевали делегаты из ОАЭ с загадочными тростями
    Новак не приедет на ПМЭФ
    В России запустят спутник размером чуть больше спичечного коробка
    Китайский фармацевтический гигант избавился от активов в России
    Лукашенко рассказал о договоренностях России и Украины по Крыму
    Стало известно о пострадавших при пожаре на российской теплоэлектростанции
    Мужчина отправился на рыбалку и «выловил» угнанный 33 года назад внедорожник
    Драка в вагоне московского метро попала на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.