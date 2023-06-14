В ЕС оценили возможность ввода войск НАТО на Украину

Глава Военного штаба Евросоюза Блежан исключил ввод войск НАТО на Украину

Начальник Военного штаба Евросоюза Эрве Блежан, командующий тренировочной миссией ЕС для украинских военных, прокомментировал слова бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, который допустил ввод войск альянса на Украину. Об этом Блежан высказался в эфире телеканала LCI.

Блежан оценил возможность ввода войск НАТО на Украину и исключил подобный сценарий.

«Об этом не может быть и речи. Направлять сухопутные войска на Украину — значит становиться стороной конфликта и быть в состоянии войны с Россией. Никто этого не хочет — ни НАТО, ни Европейский союз», — подчеркнул он.

Военный также призвал готовиться к потере западного оружия на Украине. Он подчеркнул, что Киеву поставляют танки Leopard не для того, «чтобы их ставили на витрину». Блежан добавил, что контрнаступление Украины вне зависимости от его итогов не приведет к завершению конфликта.

Ранее Расмуссен заявил, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине. Это произойдет, если Киев не получит «реальные гарантии безопасности» на саммите альянса в Вильнюсе.