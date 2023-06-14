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07:00, 15 июня 2023Мир

ЕС выделит 15 миллионов евро на «развитие инфраструктуры» Украины и Молдавии

Евросоюз предоставит Украине и Молдавии 15 миллионов евро на «развитие инфраструктуры»
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Stanislav Yurchenko / Reuters

В Евросоюзе ищут подрядчиков для реализации проекта по «развитию инфраструктуры восстановления и устойчивости» Украины и Молдавии. Как следует из соответствующего тендера, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», на реализацию инициативы ЕС готов выделить 15 миллионов евро.

Средства на контракт будут выделены из бюджета Европейского инвестиционного банка, поясняется в описании к закупке. Сообщается, что длительность проекта в рамках контракта составит четыре года.

«Целью сервисного контракта (...) является оказание поддержки в подготовке и реализации приоритетных инвестиций в инфраструктуру восстановления и устойчивости на Украине и в Молдавии. Объем услуг включает в себя техническую помощь и инжиниринговые услуги по полному циклу инфраструктурных проектов, от поддержки стратегии, генерального планирования и инвестиционного программирования до технико-экономических обоснований, услуг по проектированию, поддержки закупок, поддержки реализации и технического аудита. Контракт будет охватывать краткосрочные и среднесрочные потребности в муниципальном (включая городское водоснабжение), транспортном, энергетическом, цифровом/телекоммуникационном секторах, сельскохозяйственной логистике и социальной инфраструктуре», — говорится в описании тендера.

Уточняется, что 15 миллионов евро будут выделены в рамках проекта EU4U («Инициатива ЕС для Украины»), который предполагает выделение Украине и Молдавии средств на общую сумму до 100 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен профинансировать усиление политического влияния на молодежь с Украины. Как выяснила «Лента.ру», в ЕС ищут консультантов для координации и «политической поддержки» действий Европы в отношении молодежи с Украины, из Белоруссии, Армении, Азербайджана, Грузии и Молдавии. Сообщалось, что на данные услуги Евросоюз готов выделить 2,5 миллиона евро.

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    Кирилл Садовский
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