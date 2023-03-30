Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:00, 30 марта 2023Мир

ЕС выделит миллионы на усиление политического влияния на молодежь из Украины

ЕС выделит 2,5 миллиона евро на усиление политического влияния на молодежь Украины

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Евросоюз ищет консультантов для координации и «политической поддержки» действий ЕС в отношении молодежи из Украины, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Грузии и Молдавии. Как следует из соответствующего тендера, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», на данные услуги ЕС готов выделить 2,5 миллиона евро.

Средства на оплату работы по координации и «политической поддержке» планируется выделить из Европейского фонда развития. Уточняется, что 30-месячная работа будет проводиться в рамках проекта EU4Youth — европрограммы для работы с молодежью.

«Региональная инициатива EU4Youth включает в себя различные проекты и исполнителей, в том числе несколько агентств из государств-членов ЕС, в дополнение к двусторонней помощи ЕС. Они (агентства — прим. "Ленты.ру") сотрудничают в основном с институциональными государственными и незаинтересованными сторонами на разных уровнях. Координационная поддержка необходима для повышения общего влияния сотрудничества ЕС на молодежь и для обеспечения согласованности [проектов] на уровне программ, в том числе для мониторинга результатов и коммуникации, а также для продолжения работы сообщества выпускников EU4Youth и для укрепления стратегического партнерства с другими представителями молодежи», — говорится в документации.

Предметом интереса в рамках данного тендера является молодежь из стран «Восточного партнерства»: Украины, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Грузии и Молдавии. В документе уточняется, что на запрашиваемые «консультационные услуги в области исследований и разработок» планируется выделить 2,5 миллиона евро.

Материалы по теме:
Опавшие розы. В 2003 году оппозиция захватила власть в Грузии. Почему цветная революция не принесла стране счастья?
Опавшие розы.В 2003 году оппозиция захватила власть в Грузии. Почему цветная революция не принесла стране счастья?
27 марта 2023
Тотальная заморозка. Как санкции против России превратились в охоту за яхтами олигархов и подорвали основу демократии
Тотальная заморозка.Как санкции против России превратились в охоту за яхтами олигархов и подорвали основу демократии
30 ноября 2022
«Хлопать дверью — не наш метод» Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
«Хлопать дверью — не наш метод»Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
17 февраля 2023

«Для постоянной координации и политической поддержки действий ЕС в отношении молодежи в регионе Восточного партнерства необходимы консультационные услуги необходимы с расширением охвата и партнерства и получением измеримых результатами», — говорится в пояснении к тендеру.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден выделит из бюджета страны 690 миллионов долларов на ряд программ по поддержке независимых СМИ и демократических реформ в иностранных государствах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кирилл Садовский
Обсудить
Последние новости
Генштаб ВСУ признал успехи российской армии в Артемовске
В МВФ заявили о необходимости признать несправедливое распределение благ в мире
В МВФ предрекли сложности для мировой экономики
Женщины назвали причины измен мужьям в долгих браках
ЕС выделит миллионы на усиление политического влияния на молодежь из Украины
Ставшего отцом 500 детей «сперминатора» заставят остановиться
Тепляковы нашли объяснение массовому выпадению детей из окон весной
В Госдуме рассказали о сложностях в поиске работы в одной сфере
Названы способы выгодно купить квартиру в 2023 году
Военный эксперт порассуждал о тактике ВСУ около Артемовска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.