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13:56, 29 марта 2023Мир

Байден выделит миллионы долларов на демократические реформы за рубежом

The Hill: Байден выделит $690 млн на поддержку иностранных СМИ и демократических реформ

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден выделит из бюджета страны 690 миллионов долларов на ряд программ по поддержке независимых СМИ и демократических реформ в иностранных государствах. Эти меры были анонсированы на брифинге для журналистов в преддверии «Саммита за демократию», сообщает The Hill.

«Деньги будут распределены по всему миру, чтобы помочь бороться с коррупцией, поддержать свободные и независимые организации СМИ и защитить свободные и честные выборы. Как сказал президент Байден, в настоящее время мы находимся в переломном моменте, когда речь заходит о будущем демократии как в Соединенных Штатах, так и во всем мире», — заявил один из высокопоставленных представителей администрации.

Известно, что в рамках саммита Байден встретится с лидерами Коста-Рики, Нидерландов, Южной Кореи и Замбии, которые участвуют в мероприятии. Известно, что на саммите запланировано выступление президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что бывший госсекретарь США Майк Помпео посетит Украину 3 апреля. Эти сообщения прозвучали на фоне заявлений о том, что он планирует баллотироваться на пост президента страны. Тем самым Помпео хочет продемонстрировать поддержку Украине и отстоять позицию, отличную от мнения бывшего президента США Дональда Трампа и возможного соперника экс-госсекретаря на выборах губернатора Флориды Рона Десантиса.

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Виктория Кондратьева
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