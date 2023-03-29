Бывший госсекретарь США приедет на Украину

Бывший госсекретарь США Майк Помпео приедет на Украину 3 апреля

Бывший госсекретарь США Майк Помпео посетит Украину 3 апреля. Эти сообщения прозвучали на фоне заявлений о том, что он планирует баллотироваться на пост президента страны, пишет Politico.

Тем самым Помпео хочет продемонстрировать поддержку Украине и отстоять позицию, отличную от мнения бывшего президента США Дональда Трампа и возможного соперника экс-госсекретаря на выборах губернатора Флориды Рона Десантиса.

Пока не известно, встретится ли экс-госсекретарь с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, неясно, чем Помпео планирует заниматься на Украине.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сейчас также находится с визитом на Украине, он уже посетил ДнепроГЭС и встретился с Зеленским.

